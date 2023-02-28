【ロンドン時事】２８日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米金利上昇を受けて円売り・ドル買いが進み、１ドル＝１３６円台後半に下落した。正午現在は１３６円７５～８５銭と、前日午後４時比７０銭の円安・ドル高。