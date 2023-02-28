四方修氏死去、９２歳 グリコ・森永事件の大阪府警本部長
2023年02月28日21時32分
四方 修氏（しかた・おさむ＝元大阪府警本部長）２月２７日、老衰のため死去、９２歳。葬儀は３月５日午前１０時３０分から大阪市北区西天満１の９の３の浄信寺で。喪主は長男光（こう）氏。
１９５５年に警察庁入庁。茨城、愛知両県警の本部長などを経て８４年２月に大阪府警本部長。同年３月の江崎グリコ社長誘拐事件をはじめとするグリコ・森永事件の捜査を指揮した。
四方修氏死去、９２歳 グリコ・森永事件の大阪府警本部長
2023年02月28日21時32分
四方 修氏（しかた・おさむ＝元大阪府警本部長）２月２７日、老衰のため死去、９２歳。葬儀は３月５日午前１０時３０分から大阪市北区西天満１の９の３の浄信寺で。喪主は長男光（こう）氏。
１９５５年に警察庁入庁。茨城、愛知両県警の本部長などを経て８４年２月に大阪府警本部長。同年３月の江崎グリコ社長誘拐事件をはじめとするグリコ・森永事件の捜査を指揮した。
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