明星食品が６月から値上げする「明星 チャルメラ しょうゆラーメン」（５食パック）（同社提供）

明星食品（東京）は２８日、即席の袋麺やカップ麺など約８０品を６月１日出荷分から値上げすると発表した。希望小売価格の値上げ幅は９～１２％で、５食パックの袋麺「明星 チャルメラ」シリーズは税別で６１５円から６８０円に、カップ麺「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」シリーズは２１４円から２３６円になる。



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小麦粉などの原材料費や燃料費が高騰しているためで、同社の値上げは昨年６月以来。