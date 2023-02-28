「チャルメラ」値上げ ６月から約８０品―明星食品
2023年02月28日17時52分
明星食品（東京）は２８日、即席の袋麺やカップ麺など約８０品を６月１日出荷分から値上げすると発表した。希望小売価格の値上げ幅は９～１２％で、５食パックの袋麺「明星 チャルメラ」シリーズは税別で６１５円から６８０円に、カップ麺「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」シリーズは２１４円から２３６円になる。
小麦粉などの原材料費や燃料費が高騰しているためで、同社の値上げは昨年６月以来。
「チャルメラ」値上げ ６月から約８０品―明星食品
2023年02月28日17時52分
明星食品（東京）は２８日、即席の袋麺やカップ麺など約８０品を６月１日出荷分から値上げすると発表した。希望小売価格の値上げ幅は９～１２％で、５食パックの袋麺「明星 チャルメラ」シリーズは税別で６１５円から６８０円に、カップ麺「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」シリーズは２１４円から２３６円になる。
小麦粉などの原材料費や燃料費が高騰しているためで、同社の値上げは昨年６月以来。
こんな記事も
経済用語
経済
不正閲覧、３万６９８０件に拡大 新電力の顧客情報巡り―東北電(02/28 19:36)
原発「６０年超」を閣議決定 福島事故後のルール緩和、活用へかじ―ＧＸ脱炭素電源法案(02/28 19:34)
三井住友銀で接続障害 ネット取引、復旧に８時間(02/28 19:32)
関西みらいＦＧ社長に西山氏 菅氏は会長に―４月１日付(02/28 19:21)
ＪＡＬ、作業車両に遠隔操縦システム導入 国内初、実証実験を公開(02/28 18:38)
住信ＳＢＩ銀、３月２９日上場 東証が承認、ロシア侵攻で延期(02/28 18:35)
電通社長、報酬３割返上 五輪談合起訴受け(02/28 18:26)
磯崎氏、原発「安全優先が大原則」(02/28 18:12)
大手銀４行が引き上げ ３月の住宅ローン金利(02/28 18:10)
子ども予算に「教育国債」 自民総務会長が提言(02/28 18:03)
マツキヨココカラ、１４億円追加納税 コロナ下で不適切免税(02/28 17:55)
「チャルメラ」値上げ ６月から約８０品―明星食品(02/28 17:52)
特Ａに４０銘柄選定 天候不順で低水準―２２年産米食味ランキング(02/28 17:51)
ラピダス工場、北海道・千歳に 次世代半導体の量産へ５兆円(02/28 17:45)
「ブラックリスト入り」は法令違反 総務省、スマホ短期解約で見解(02/28 17:31)
２月の卵価格、４２年ぶり高値 品薄でメニュー休止相次ぐ(02/28 17:19)
日立建機、海外向け建機を値上げ 平均８％、４月から順次(02/28 17:08)
円相場、１３６円７４～７５銭 ２８日午後５時現在(02/28 17:08)
トヨタ、幼児置き去り防止装置を開発 送迎車向け(02/28 16:45)
宿泊者、コロナ前の７割超 ２２年、全国旅行支援で回復―観光庁(02/28 16:10)
大阪ガス、イチゴ生産量予測で実証実験 イオンアグリ創造と―生産効率向上狙い(02/28 15:58)
日銀副総裁候補、緩和継続を強調 内田氏「工夫凝らす」―参院(02/28 15:44)
２１円高の２万７４４５円５６銭 ２８日の平均株価(02/28 15:12)
ＬＮＧ、中国需要増で争奪戦 価格も高騰―ＩＥＡが警鐘(02/28 15:10)
円相場、１３６円２７～２８銭 ２８日正午現在(02/28 12:08)
１月の鉱工業生産、４．６％低下 景気減速、自動車落ち込む(02/28 11:56)
１１７円高の２万７５４１円４０銭 ２８日午前の平均株価(02/28 11:42)
新たな対ロシア制裁決定 政府、Ｇ７合意受け(02/28 11:03)
電通グループなど６社告発 公取委、広告業界初摘発―組織委元次長ら７人も・五輪談合(02/28 10:59)
対中水際緩和を歓迎 訪日客回復は不透明―旅行・航空業界(02/28 09:06)
ビジネスワイヤ
PR TIMES