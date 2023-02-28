政府、半導体新工場に期待
2023年02月28日17時28分
磯崎仁彦官房副長官は２８日の記者会見で、半導体の新会社ラピダスが北海道千歳市に次世代半導体の工場を建設すると発表したことについて「歓迎すべきことだ。次世代半導体の製造基盤の確立に向けて、取り組みの加速を期待する」と述べた。
政府、半導体新工場に期待
2023年02月28日17時28分
磯崎仁彦官房副長官は２８日の記者会見で、半導体の新会社ラピダスが北海道千歳市に次世代半導体の工場を建設すると発表したことについて「歓迎すべきことだ。次世代半導体の製造基盤の確立に向けて、取り組みの加速を期待する」と述べた。
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