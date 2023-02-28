日立建機は２８日、海外向けに販売する建設機械を４月から順次値上げすると発表した。油圧ショベルなどの建設機械や鉱山機械の全製品が対象で、平均８％（円換算ベース）価格を引き上げる。電機やガス、原材料などの価格高騰で、コスト上昇分を自社努力で吸収するのが難しくなった。海外向けの値上げは３年連続となる。