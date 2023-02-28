東京、新たに１１８１人感染 前週比２７０人減―新型コロナ
2023年02月28日16時57分
東京都は２８日、新たに１１８１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の火曜日と比べ２７０人減った。新たな死者は５人。都基準による重症者は１１人で、前日から２人減った。
東京、新たに１１８１人感染 前週比２７０人減―新型…
2023年02月28日16時57分
東京都は２８日、新たに１１８１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の火曜日と比べ２７０人減った。新たな死者は５人。都基準による重症者は１１人で、前日から２人減った。
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