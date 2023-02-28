トヨタ自動車は２８日、幼児などが送迎車内に置き去りにされるのを防ぐ装置を開発したと発表した。音や光で置き去りを知らせる仕組みで、販売店で取り付ける純正部品として４月に発売する。小型バス「コースター」とワゴン「ハイエース」の幼児送迎用タイプが対象となる。