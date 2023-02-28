ＮＢＡ試合結果（２７日）
2023年02月28日15時23分
ホーネッツ １１７―１０６ ピストンズ
ヒ ー ト １０１―９９ ７６ｅｒｓ
ニックス １０９―９４ セルティック
ス
マジック １０１―９３ ペリカンズ
（時事）
ＮＢＡ試合結果（２７日）
2023年02月28日15時23分
ホーネッツ １１７―１０６ ピストンズ
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