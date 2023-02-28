会社員の男に有罪 阿武町コロナ給付金誤送金―山口地裁
2023年02月28日15時19分
山口県阿武町が新型コロナウイルス対策の給付金事業で誤送金した４６３０万円が全額出金された事件で、電子計算機使用詐欺罪に問われた会社員田口翔被告（２５）の判決が２８日、山口地裁であった。小松本卓裁判官は同被告に懲役３年、執行猶予５年（求刑懲役４年６月）を言い渡した。
会社員の男に有罪 阿武町コロナ給付金誤送金―山口地裁
2023年02月28日15時19分
山口県阿武町が新型コロナウイルス対策の給付金事業で誤送金した４６３０万円が全額出金された事件で、電子計算機使用詐欺罪に問われた会社員田口翔被告（２５）の判決が２８日、山口地裁であった。小松本卓裁判官は同被告に懲役３年、執行猶予５年（求刑懲役４年６月）を言い渡した。
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