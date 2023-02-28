２１円高の２万７４４５円５６銭 ２８日の平均株価
2023年02月28日15時12分
２８日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７４４５円５６銭と前日終値比２１円６０銭高で終わった。出来高は概算で１３億８８００万株。
２１円高の２万７４４５円５６銭 ２８日の平均株価
2023年02月28日15時12分
２８日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７４４５円５６銭と前日終値比２１円６０銭高で終わった。出来高は概算で１３億８８００万株。
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