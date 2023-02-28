海上自衛隊は２８日、海自のヘリや航空機のパイロットを養成する航空学生の採用試験でミスがあり、受験者２人の合格を取り消したと発表した。海自は「本人と保護者におわびし、補償について話し合う。徹底して再発防止に努める」としている。