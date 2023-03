米ミシガン州ゲールズバーグ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- インテリジェント・パワー・マネジメント企業のイートンは本日、その車両グループの気筒休止(CDA)と遅延吸気バルブ閉鎖(LIVC)の技術が窒素酸化物(NOx)と二酸化炭素(CO 2 )を同時に削減することが示されたと発表しました。両技術は、ディーゼルエンジンを動力とする商用車両の排出に対する将来の世界的要求を満たすために有効であることが示されました。これは、高度なガソリン、ディーゼル、ハイブリッドのパワートレインおよび車両システムの設計・開発でリーダーとして認められているFEVが実施した一連の試験による結果です。

Eaton’s cylinder deactivation (CDA) and late intake valve closing (LIVC) have been proven to simultaneously reduce nitrogen oxides (NOx) and carbon dioxide (CO2). (Photo: Business Wire)