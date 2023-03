スペイン・バルセロナ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ファーウェイ(華為技術)は、MWCバルセロナ2023の期間中、世界中の通信事業者、業界パートナー、その他の重要なオピニオンリーダーと面談し、「インテリジェントな世界へのGUIDE(ガイド)」について議論します。5.5Gの基盤を築き、5Gの成功に基づいてインテリジェントな世界でさらに大きな繁栄を築くためにGUIDEビジネス構想の利用法について一緒に検討していきます。

MWCバルセロナのホール1にあるファーウェイのメイン展示ブースは、「Intelligent Future, Full of Hope(希望に満ちたインテリジェントな未来)」というコンセプトを軸にデザインされています。このブースでファーウェイは、デジタル経済によって活気づけられ、より活気にあふれて無限の可能性に満ちたコラボレーションによって規定される時代を描き出しました。またこのイベントでは、究極の5G体験、高級かつインテリジェントな超広帯域接続、インテリジェントなデジタル変革、当社のGreen 1-2-3ソリューションを実現する最新の製品とソリューションを展示しています。ファーウェイの製品とソリューションは、5.5G時代に向けた革新、お客さまのための価値創造、デジタル経済の促進に対する明確なコミットメントを示すものとなっています。

2022年末までに、5Gが世界規模で商業的な成功を収めたことがすでに証明されており、5Gに接続したモバイルユーザーは10億人以上に上ります。中国、韓国、スイス、フィンランド、クウェートの大手通信事業者は、すでに30%以上の5Gユーザー普及率を達成しており、トラフィックの30%以上が5Gによるものとなっています。

ウークラによる最新の5G都市ベンチマーク報告書によれば、世界の代表的な5G対応都市40カ所のうち、上位10都市すべてでファーウェイが5Gネットワーク構築で重要な役割を果たしています。指摘すべき重要な点として、これらの10都市における5Gパフォーマンスの結果から、ファーウェイが構築した5Gネットワークが最高の体験を提供していることが示されています。

2022年7月に提唱した「Striding Towards the 5.5G Era (5.5G時代に向けて大きく歩む)」というコンセプトに従って、ファーウェイは5.5G時代の5大特徴である10Gbps体験、フルシナリオ相互接続、統合センシング&コミュニケーション、L4自律走行ネットワーク、グリーンICTを大きく取り上げています。この5.5G時代は、より多くの新しいアプリケーションとビジネスチャンスを生み出すため、世界の有力な通信事業者、標準化団体、業界エコシステムパートナーは一丸となって、この時代の革新と探求を促進しています。

ICTインフラへの継続的で着実な投資は、デジタル経済の成長を直接的に触発します。第三者の報告書によれば、新しいネットワークが1つの世代から次の世代に進化するに伴い、この効果はさらに15%増幅されることになります。今後に向けて、私たちは、5Gと5.5Gを組み合わせたGUIDEビジネス構想の中で、ICTの進化が進み、より大きな価値をもたらそうとしている状況が明確に説明されていると考えています。

私たちはお客さまやパートナーと共に革新を続け、インテリジェント接続を構築するとともに、コンピューティングのあり方を改革していきます。この革新における協業により、ICT業界にさらに大きな価値がもたらされ、業界ははるかに弾力性と繁栄を増していくでしょう。

ファーウェイの法人事業部も、MWC 2023で「Leading Digital Infrastructure for New Value Together(デジタルインフラをリードし、新たな価値を共に創造する)」というテーマで独自イベントを主催し、世界中の顧客向けに50種類以上の革新的な製品とソリューションを発表します。ここでの見どころには、革新的なデータセンターソリューションのシリーズである「インテリジェントな簡易型キャンパスネットワーク」と中小企業(SME)向けビジネス戦略が含まれます。

デバイス分野では、ファーウェイは、モバイルイメージング、フィットネスと健康、スマートオフィスのような分野の新たな革新成果が詰め込まれた新しいHUAWEI Mate 50シリーズ、HUAWEI WATCH Buds、HUAWEI WATCH GT Cyberを展示しています。

MWCバルセロナ2023は、2月27日~3月2日にスペインのバルセロナで開催されています。ファーウェイはフィラ・グランビアのホール1、スタンド1H50で製品とソリューションを展示しています。世界的な通信事業者、業界専門家、オピニオンリーダーと共に、5Gビジネスの成功、5.5Gの機会、グリーンな開発、デジタル変革、GUIDEビジネス構想を利用して5.5Gの基盤を築き、5Gの成功に基づいてさらに大きな繁栄を築くという構想などのトピックを掘り下げていきます。詳細情報については、https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023をご覧ください。

