スペイン・バルセロナ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ファーウェイは、2023年モバイル・ワールド・コングレスに向けた取り組みの一環として、2月26日にユネスコの識字向上のためのグローバル・アライアンス(GAL)に参加したと発表しました。この発表は、ファーウェイとGALの事務局を務めるユネスコの生涯学習研究所(UIL)が共催したデジタル・タレント・サミットで行われました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230228005775/ja/

Representative from Huawei and UNESCO Institute for Lifelong Learning signs agreement (Photo: Huawei)