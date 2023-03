豪ブリスベーン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 精密微生物叢を手掛ける企業であるマイクローバ・ライフ・サイエンシズ・リミテッド(ASX: MAP)(「マイクローバ」)は、当社の次世代検査製品ラインのMetaXplore™を、新ブランドCo-Biome™としてオーストラリアの医療従事者向けに発売したと発表しました。これは、2022会計年度の年次報告書で予告し、2022年6月のクローズドベータリリース後に四半期報告書で更新された新しいヘルスケア製品発売のマイルストーンを達成するものです。

MetaXplore™ GI Plus can help you explore the impact your patients’ gut microbiome may be having on their health. MetaXplore™ GI Plus translates diagnostic gastrointestinal markers and targeted pathogen, protist and parasite panels1 alongside metagenomic-driven gut microbiome insights2 for over 28,000* microbial species and their function. (Photo: Business Wire)