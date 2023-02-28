茨城、千葉で震度３
2023年02月28日13時11分
２８日午後０時５５分ごろ、茨城県沖を震源とする地震があり、同県神栖市と千葉県旭市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約４０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．５と推定される。
茨城、千葉で震度３
2023年02月28日13時11分
２８日午後０時５５分ごろ、茨城県沖を震源とする地震があり、同県神栖市と千葉県旭市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約４０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．５と推定される。
こんな記事も
社会用語
社会
五輪談合、６社と７人起訴 電通、組織委元次長ら―受注総額４３７億円・東京地検(02/28 15:21)
会社員の男に有罪 阿武町コロナ給付金誤送金―山口地裁(02/28 15:19)
出生数、初の８０万人割れ コロナ影響、減少加速―２２年人口動態統計速報・厚労省(02/28 14:54)
航空学生採用試験でミス ２人の合格取り消し―海自(02/28 14:46)
偽造身分証の作成指示 コンビニで印刷、粗雑な作り―特殊詐欺グループ・全国連続強盗(02/28 14:35)
検察に再審受け入れ要請 日野町事件で弁護団(02/28 14:32)
現地渡航後、異なる説明 不信募らせ帰国、費用戻らず―「支援の会」相談の男性・臓器あっせん(02/28 14:18)
茨城、千葉で震度３(02/28 13:11)
新宇宙飛行士候補に男女２人 ４６歳世銀職員と２８歳医師―日本人初月面着陸の可能性・ＪＡＸＡ(02/28 12:18)
ＮＰＯ理事を再逮捕 別患者にも臓器あっせん容疑―警視庁(02/28 12:17)
フィリピンから送還の幹部２人再逮捕 特殊詐欺に絡む窃盗容疑―全国連続強盗・警視庁(02/28 11:49)
電通グループなど６社告発 公取委、広告業界初摘発―組織委元次長ら７人も・五輪談合(02/28 10:59)
「青い池」をライトアップ 北海道美瑛町〔地域〕(02/28 10:42)
子どもが伝統文化を体験 金沢市〔地域〕(02/28 10:41)
パレスチナ観光の魅力発信 大阪市〔地域〕(02/28 10:40)
「ＡＩ職人」に特別住民票 神戸市中央区〔地域〕(02/28 10:37)
残留盛り土の土砂搬出開始 県の行政代執行―熱海土石流(02/28 10:35)
原発延長法案を閣議決定 「６０年超」運転へ制度整備(02/28 08:58)
「組織委と電通の了承必要」 五輪談合、企業幹部が供述―元次長ら２８日起訴・東京地検(02/28 08:56)
景品表示法改正案を閣議決定 「直罰規定」を新設(02/28 08:50)
熱中症で「特別警戒情報」創設 健康被害対策を強化―法改正案決定(02/28 08:47)
介護保険証もマイナ一体化へ ２５年度にも―厚労省(02/28 07:45)
幹部２人、２８日再逮捕 特殊詐欺グループ、窃盗容疑―全国連続強盗・警視庁(02/28 05:10)
インフル用の経鼻ワクチン了承 国内初、２～１８歳対象―厚労省(02/27 21:57)
そごう・西武売却、差し止め申請 セブン＆アイ株主―東京地裁(02/27 21:22)
「空自セクハラ、被害放置」 女性自衛官が国提訴―東京地裁(02/27 20:49)
殺人容疑で男再逮捕 自宅放火前に内妻刺す―愛知県警(02/27 20:16)
交際相手に麻薬成分 傷害致死容疑で女逮捕―警視庁(02/27 20:05)
「闇バイト」で薬物発送代行か 密売容疑で１９歳女逮捕―東海北陸厚生局(02/27 20:04)
市船バレー部の顧問逮捕 部員への暴行容疑―千葉県警(02/27 19:38)