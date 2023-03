米バージニア州マクリーン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界最大級の統合衛星・地上ネットワークの運営企業で機内接続(IFC)の大手プロバイダーのインテルサットは本日、新しい電子走査アレイ(ESA)アンテナの機内試験が成功裏に完了したと発表しました。このアンテナは世界規模でストリーミング並みの高速Wi-Fiサービスを実現するもので、世界中の航空会社向けに提供可能です。

Intelsat’s ESA antenna, seen on top of the plane, offers a low profile and the lowest drag of any product Intelsat has ever offered, reducing CO2 emissions for airlines. (Photo: Business Wire)