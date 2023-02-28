マスク着用義務、１日から全面解除 コロナ感染落ち着く―香港政府
2023年02月28日12時00分
【香港時事】香港政府は２８日、新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いているとして、マスク着用義務を３月１日から全面解除すると発表した。ただ、病院など感染リスクの高い施設では管理者がマスク着用が必要かどうか決定できる。
マスク着用義務、１日から全面解除 コロナ感染落ち着く―香港政…
2023年02月28日12時00分
【香港時事】香港政府は２８日、新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いているとして、マスク着用義務を３月１日から全面解除すると発表した。ただ、病院など感染リスクの高い施設では管理者がマスク着用が必要かどうか決定できる。
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ウォール・ストリート・ジャーナル