【香港時事】香港政府は２８日、新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いているとして、マスク着用義務を３月１日から全面解除すると発表した。ただ、病院など感染リスクの高い施設では管理者がマスク着用が必要かどうか決定できる。