米バージニア州マクリーン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界最大級の総合衛星・地上ネットワーク事業者の1社であり、有力なインフライト接続プロバイダーでもあるインテルサットは本日、ドイツテレコムIoT(DT IoT)が自社のクラウドベースIoT(モノのインターネット)サービスにインテルサットFlexEnterpriseを統合し、強力で使いやすいIoTソリューションを、光ファイバーやセルラー接続が利用できるかどうかに関係なく多くの場所へと拡大しようとしていると発表しました。

