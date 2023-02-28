電通グループなど６社告発 公取委、広告業界初摘発―組織委元次長ら７人も・五輪談合
2023年02月28日10時07分
東京五輪・パラリンピックの会場運営業務を巡る談合事件で、公正取引委員会は２８日、独禁法違反（不当な取引制限）容疑で広告最大手「電通グループ」や広告大手「博報堂」など法人６社と、大会組織委員会元次長の森泰夫（５６）、電通スポーツ局長補だった逸見晃治（５５）両容疑者ら７人を検事総長に刑事告発した。
電通グループなど６社告発 公取委、広告業界初摘発―組織委元次…
2023年02月28日10時07分
東京五輪・パラリンピックの会場運営業務を巡る談合事件で、公正取引委員会は２８日、独禁法違反（不当な取引制限）容疑で広告最大手「電通グループ」や広告大手「博報堂」など法人６社と、大会組織委員会元次長の森泰夫（５６）、電通スポーツ局長補だった逸見晃治（５５）両容疑者ら７人を検事総長に刑事告発した。
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