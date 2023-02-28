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２８日の朝刊（都内最終版）☆１

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２８日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年02月28日06時45分

【１面トップ】
〔朝日〕地方議会　増える無投票　直近選挙で１５％　なり手不足深刻〔２０２３統一地方選　全国アンケート〕
〔毎日〕死後再審　高裁も支持　滋賀・日野町事件　元無期被告
〔読売〕臓器あっせん　再逮捕へ　別患者　ベラルーシで　ＮＰＯ理事長　無許可疑い　費用１８５０万円
〔日経〕日米同盟、危急の「現代化」　中国・北朝鮮・ロシア　「複合危機」の足音〔防衛大転換　激動の世界(1)〕
〔産経〕死後再審　高裁も認める　確定判決に「合理的疑い」　日野町事件　３８年前の滋賀・強殺　服役中病死
〔東京〕子育て支援　都内格差　２３区　恵まれた財政　手厚い給付　多摩　余裕なく　ばらまき批判も
【共通ニュース】
◆トマホーク４００発購入へ　予算案　年度内成立確実に
◆対中国　水際対策を緩和　あすから　入国時サンプル検査に
◆雇調金特例　来月末で終了　コロナ　休業手当　国が補助
◆ガーシー氏「議場で陳謝」　参院本会議で　来月上旬にも
◆植田氏「安全運転」を徹底　日銀総裁候補　参院でも所信聴取
◆電通など６社　刑事告発へ　五輪談合で公取委　幹部ら７人も
◆逸失利益　労働者平均の８５％　大阪地裁判決　難聴女児の死亡事故
◆アパホテル　客転落死　賠償１７７９万円　東京地裁判決　柵高さ安全性欠く（続）

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