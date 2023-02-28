アフリカ駐留部隊、削減へ 仏大統領
2023年02月28日06時22分
【パリ時事】フランスのマクロン大統領は２７日、アフリカに駐留する部隊を削減し、現地の仏軍基地を各国部隊と共同運用する形に再編する方針を表明した。
アフリカ駐留部隊、削減へ 仏大統領
2023年02月28日06時22分
【パリ時事】フランスのマクロン大統領は２７日、アフリカに駐留する部隊を削減し、現地の仏軍基地を各国部隊と共同運用する形に再編する方針を表明した。
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