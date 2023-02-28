参院は２８日の議院運営委員会で、政府が日銀の次期副総裁候補として提示した内田真一日銀理事と氷見野良三前金融庁長官から所信を聴取した。内田氏は「この先も金融緩和は必要」と表明、氷見野氏も「金融緩和により経済を支え続ける必要がある」と語った。