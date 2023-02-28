米財務長官がウクライナ訪問 ゼレンスキー大統領と会談
2023年02月28日01時40分
【ワシントン時事】イエレン米財務長官は２７日、ウクライナの首都キーウ（キエフ）を電撃訪問し、ゼレンスキー大統領やシュミハリ首相らと会談した。米国によるウクライナ支援について話し合った。
米財務長官がウクライナ訪問 ゼレンスキー大統領と会談
2023年02月28日01時40分
【ワシントン時事】イエレン米財務長官は２７日、ウクライナの首都キーウ（キエフ）を電撃訪問し、ゼレンスキー大統領やシュミハリ首相らと会談した。米国によるウクライナ支援について話し合った。
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