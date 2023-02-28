【イスタンブール時事】トルコのチャブシオール外相は２６日、各国のトルコ大使館などの銀行口座に寄せられた大地震支援の募金が総額４０００万ドル（約５４億円）に達したと明らかにした上で、「最も多いのは日本だ」と述べた。被災地の南東部アドゥヤマン県を訪問し、記者団に語った。