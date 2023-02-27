マネーフォワード、家計簿アプリに資産形成特化コース 月額９８０円
2023年02月27日20時16分
マネーフォワードは２７日、家計簿アプリのサービスで、投資資産の管理・分析に特化した「資産形成アドバンスコース」の提供を始めたと発表した。料金は月額９８０円。これまで月額５００円で展開してきたプレミアムサービスは、「スタンダードコース」として従来通り提供する。
マネーフォワード、家計簿アプリに資産形成特化コース 月額９８…
2023年02月27日20時16分
マネーフォワードは２７日、家計簿アプリのサービスで、投資資産の管理・分析に特化した「資産形成アドバンスコース」の提供を始めたと発表した。料金は月額９８０円。これまで月額５００円で展開してきたプレミアムサービスは、「スタンダードコース」として従来通り提供する。
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