日本製紙は２７日、４月１日納入分から新聞用紙を値上げすると発表した。原燃料価格が高騰しているためで、値上げ幅は新聞用紙１０００枚当たり３００円。昨年末にも４００円の価格改定を実施しており、合計で７００円の大幅な値上げになる。