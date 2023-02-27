ホンダ、電池リサイクルで協業 米国企業と基本合意
2023年02月27日19時42分
ホンダは２７日、電気自動車（ＥＶ）などに搭載するリチウムイオン電池のリサイクルを手掛ける米国企業アセンド・エレメンツ（マサチューセッツ州）と、リサイクル資源の安定調達に関する協業に向け、基本合意を結んだと発表した。リサイクルした資源は、ホンダが北米で生産する電動車で活用することを目指す。締結は１７日付。
ホンダ、電池リサイクルで協業 米国企業と基本合意
2023年02月27日19時42分
ホンダは２７日、電気自動車（ＥＶ）などに搭載するリチウムイオン電池のリサイクルを手掛ける米国企業アセンド・エレメンツ（マサチューセッツ州）と、リサイクル資源の安定調達に関する協業に向け、基本合意を結んだと発表した。リサイクルした資源は、ホンダが北米で生産する電動車で活用することを目指す。締結は１７日付。
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