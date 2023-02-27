日本製紙は２７日、４月１日納入分から新聞用紙を値上げすると発表した。上げ幅は、新聞用紙の基準寸法で１０００枚に相当する１連当たり３００円。昨年末にも４００円の価格改定を実施しており、計７００円の値上げになる。