コロナ起源巡り米に反発 中国
2023年02月27日19時10分
【北京時事】中国外務省の毛寧副報道局長は２７日の記者会見で、米エネルギー省が新型コロナウイルスの起源を巡り「中国の研究所から漏出した可能性が最も高い」と結論付けたとする報道を受け、「中国を中傷し、発生源の問題を政治化するのはやめるべきだ」と反発した。
コロナ起源巡り米に反発 中国
2023年02月27日19時10分
【北京時事】中国外務省の毛寧副報道局長は２７日の記者会見で、米エネルギー省が新型コロナウイルスの起源を巡り「中国の研究所から漏出した可能性が最も高い」と結論付けたとする報道を受け、「中国を中傷し、発生源の問題を政治化するのはやめるべきだ」と反発した。
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