円、１３６円台前半 ロンドン外為
2023年02月27日18時37分
【ロンドン時事】週明け２７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３６円台前半で推移した。午前９時現在は１３６円３０～４０銭と、前週末午後４時比０５銭の円高・ドル安。
円、１３６円台前半 ロンドン外為
2023年02月27日18時37分
【ロンドン時事】週明け２７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３６円台前半で推移した。午前９時現在は１３６円３０～４０銭と、前週末午後４時比０５銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル