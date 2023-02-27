自動車大手８社が２７日発表した１月の世界生産台数は、合計で前年同月比２．９％減の１８６万台（１万台未満切り捨て）だった。トヨタ自動車、スズキ、ダイハツ工業を除く５社がマイナス。世界的な半導体不足や中国での減産を背景に、海外生産が大幅に落ち込んだことが響いた。