みずほ、千葉興銀株を一部売却 持ち分法適用外に
2023年02月27日17時51分
みずほ銀行は２７日、保有する第二地方銀行の千葉興業銀行の一部株式と優先株を売却すると発表した。売却額は最大で計３１億８０２０万円。議決権比率は１６．１９％から１２．６４％となる。筆頭株主の立場は変わらないものの、持ち分法適用会社からは外れる。
みずほ、千葉興銀株を一部売却 持ち分法適用外に
2023年02月27日17時51分
みずほ銀行は２７日、保有する第二地方銀行の千葉興業銀行の一部株式と優先株を売却すると発表した。売却額は最大で計３１億８０２０万円。議決権比率は１６．１９％から１２．６４％となる。筆頭株主の立場は変わらないものの、持ち分法適用会社からは外れる。
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