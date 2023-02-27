みずほ銀行は２７日、保有する第二地方銀行の千葉興業銀行の一部株式と優先株を売却すると発表した。売却額は最大で計３１億８０２０万円。議決権比率は１６．１９％から１２．６４％となる。筆頭株主の立場は変わらないものの、持ち分法適用会社からは外れる。