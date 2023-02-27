九州電力、再エネ事業を子会社に統合
2023年02月27日17時50分
九州電力は２７日、地熱事業と水力事業を子会社の九電みらいエナジー（福岡市）に承継し、グループの再生可能エネルギー事業を統合すると発表した。再エネ投資の意思決定を迅速化し、競争力を高めるのが狙い。
九州電力、再エネ事業を子会社に統合
2023年02月27日17時50分
九州電力は２７日、地熱事業と水力事業を子会社の九電みらいエナジー（福岡市）に承継し、グループの再生可能エネルギー事業を統合すると発表した。再エネ投資の意思決定を迅速化し、競争力を高めるのが狙い。
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