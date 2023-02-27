東京、新たに３７０人感染 前週比１４０人減―新型コロナ
2023年02月27日16時51分
東京都は２７日、新たに３７０人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の月曜日と比べ１４０人減った。新たな死者は２人。都基準による重症者は１３人で、前日から１人増えた。
東京、新たに３７０人感染 前週比１４０人減―新型コロナ
2023年02月27日16時51分
東京都は２７日、新たに３７０人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の月曜日と比べ１４０人減った。新たな死者は２人。都基準による重症者は１３人で、前日から１人増えた。
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