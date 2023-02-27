ＮＢＡ試合結果（２６日）
2023年02月27日15時19分
ナゲッツ １３４―１２４ クリッパーズ
バックス １０４―１０１ サ ン ズ
ホークス １２９―１２７ ネ ッ ツ
ブ ル ズ １０２―８２ ウィザーズ
レーカーズ １１１―１０８ マーベリック
ス
キャバリアー １１８―９３ ラプターズ
ズ
キングズ １２４―１１５ サンダー
ウォリアーズ １０９―１０４ ティンバーウ
ルブズ
トレイルブレ １３１―１１４ ロケッツ
ーザーズ
（時事）
ＮＢＡ試合結果（２６日）
2023年02月27日15時19分
ナゲッツ １３４―１２４ クリッパーズ
バックス １０４―１０１ サ ン ズ
ホークス １２９―１２７ ネ ッ ツ
ブ ル ズ １０２―８２ ウィザーズ
レーカーズ １１１―１０８ マーベリック
ス
キャバリアー １１８―９３ ラプターズ
ズ
キングズ １２４―１１５ サンダー
ウォリアーズ １０９―１０４ ティンバーウ
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ーザーズ
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