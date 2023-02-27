２９円安の２万７４２３円９６銭 ２７日の平均株価
2023年02月27日15時16分
２７日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７４２３円９６銭と前週末終値比２９円５２銭安で終わった。出来高は概算で９億８８００万株。
２９円安の２万７４２３円９６銭 ２７日の平均株価
2023年02月27日15時16分
２７日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７４２３円９６銭と前週末終値比２９円５２銭安で終わった。出来高は概算で９億８８００万株。
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