ＮＨＬ試合結果（２６日）
2023年02月27日15時03分
セーバーズ ７―４ キャピタルズ
ワイルド ３―２ ブルージャケ
ッツ
アイランダー ４―０ ジェッツ
ズ
レンジャーズ ５―２ キングズ
ペンギンズ ７―３ ライトニング
メープルリー ５―１ クラーケン
フス
プレデターズ ６―２ コヨーテス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（２６日）
2023年02月27日15時03分
セーバーズ ７―４ キャピタルズ
ワイルド ３―２ ブルージャケ
ッツ
アイランダー ４―０ ジェッツ
ズ
レンジャーズ ５―２ キングズ
ペンギンズ ７―３ ライトニング
メープルリー ５―１ クラーケン
フス
プレデターズ ６―２ コヨーテス
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