スイス・モントルー--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 第5回閣僚級世界患者安全サミットの基調講演で、患者安全運動財団(PSMF)創設者のジョー・キアニは、医療過誤と予防可能な死亡の報告に関する透明性向上を世界中の病院に呼び掛けました。また、医療提供者がケアの量ではなく質で報酬を受け取れるようインセンティブを調整することと、被害の既知の原因に対処するための証拠に基づく実施可能な実践を採用することの重要性も強調しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230227005770/ja/

Joe Kiani Provides Keynote at the 5th Annual Global Ministerial Summit on Patient Safety (Photo: Business Wire)