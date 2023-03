米ジョージア州ダルース & チューリヒ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 「あなたの農業会社」として農業機械と精密アグ・テクノロジーを製造販売する世界的企業のAGCOコーポレーション(NYSE:AGCO)は本日、トルコの地震即応を直接支援するために、国連児童基金(UNICEF)に65万米ドルを寄付すると発表しました。この寄付により、先の大地震の被害を受けた子どもたち、青少年、家族への必需品や必須のサービスの提供が促進されます。

AGCO’s donation to UNICEF will be used to distribute relief supplies and services to those in need in Türkiye. (Photo: UNICEF)