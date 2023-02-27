安部が全治８週間 Ｊ１Ｆ東京
2023年02月27日11時18分
Ｊ１のＦ東京は２７日、ＭＦ安部柊斗が右太ももの筋挫傷で全治約８週間と診断されたと発表した。１８日の浦和戦で痛めた。
安部が全治８週間 Ｊ１Ｆ東京
2023年02月27日11時18分
Ｊ１のＦ東京は２７日、ＭＦ安部柊斗が右太ももの筋挫傷で全治約８週間と診断されたと発表した。１８日の浦和戦で痛めた。
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