カークが通算５勝目 米男子ゴルフ
2023年02月27日10時40分
【ロサンゼルス時事】米男子ゴルフのホンダ・クラシックは２６日、フロリダ州パームビーチガーデンズのＰＧＡナショナル（パー７０）で最終ラウンドが行われ、クリス・カーク（米国）が通算１４アンダーで並んだエリック・コール（同）とのプレーオフを制し、ツアー通算５勝目を挙げた。
カークが通算５勝目 米男子ゴルフ
2023年02月27日10時40分
【ロサンゼルス時事】米男子ゴルフのホンダ・クラシックは２６日、フロリダ州パームビーチガーデンズのＰＧＡナショナル（パー７０）で最終ラウンドが行われ、クリス・カーク（米国）が通算１４アンダーで並んだエリック・コール（同）とのプレーオフを制し、ツアー通算５勝目を挙げた。
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