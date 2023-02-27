国内感染、週９万人 前週比４．７万人減―新型コロナ
2023年02月27日10時35分
国内の新型コロナウイルス感染者は２７日午前１０時現在、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」乗船者を含めた累計で３３２０万４１３１人となった。１週間の新規感染者は９万３７８９人で、前週と比べ約４万７０００人減った。
都道府県別の１週間の新規感染者では、東京が６６４７人で最も多く、大阪５８３６人、愛知５１５９人、神奈川４４６８人と続いた。
死者は１週間で５８５人増え、累計で７万２３４４人となった。
国内感染、週９万人 前週比４．７万人減―新型コロナ
2023年02月27日10時35分
国内の新型コロナウイルス感染者は２７日午前１０時現在、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」乗船者を含めた累計で３３２０万４１３１人となった。１週間の新規感染者は９万３７８９人で、前週と比べ約４万７０００人減った。
都道府県別の１週間の新規感染者では、東京が６６４７人で最も多く、大阪５８３６人、愛知５１５９人、神奈川４４６８人と続いた。
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