国内の新型コロナウイルス感染者は２７日午前１０時現在、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」乗船者を含めた累計で３３２０万４１３１人となった。１週間の新規感染者は９万３７８９人で、前週と比べ約４万７０００人減った。

都道府県別の１週間の新規感染者では、東京が６６４７人で最も多く、大阪５８３６人、愛知５１５９人、神奈川４４６８人と続いた。

死者は１週間で５８５人増え、累計で７万２３４４人となった。