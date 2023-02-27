大相撲春場所幕内番付表
2023年02月27日06時26分
東 力士名 部 屋 出 身 西 力士名 部 屋 出 身
横 綱 照ノ富士伊勢浜 モンゴ
大 関 貴景勝 常盤山 兵 庫
関 脇 若隆景 荒 汐 福 島 関 脇 豊昇龍 立 浪 モンゴ
関 脇 ◎霧馬山 陸 奥 モンゴ
小 結 若元春 荒 汐 福 島 小 結 琴ノ若 佐渡嶽 千 葉
小 結 ○大栄翔 追手風 埼 玉 小 結 ○翔 猿 追手風 東 京
前頭 １ 玉 鷲 片男波 モンゴ 前頭 １×正 代 時津風 熊 本
２ 阿 炎 錣 山 埼 玉 ２ 竜 電 高田川 山 梨
３ 御嶽海 出羽海 長 野 ３ 錦 木 伊勢海 岩 手
４ 阿武咲 阿武松 青 森 ４×明 生 立 浪 鹿児島
５ 琴勝峰 佐渡嶽 千 葉 ５ 翠富士 伊勢浜 静 岡
６ 遠 藤 追手風 石 川 ６ 佐田の海境 川 熊 本
７ 北勝富士八 角 埼 玉 ７×高 安 田子浦 茨 城
８ 一山本 放 駒 北海道 ８ 宇 良 木 瀬 大 阪
９ 碧 山 春日野 ブルガ ９ 平戸海 境 川 長 崎
１０ 妙義龍 境 川 兵 庫 １０ 錦富士 伊勢浜 青 森
１１ 東 龍 玉ノ井 モンゴ １１ 隆の勝 常盤山 千 葉
１２ 輝 高田川 石 川 １２ 宝富士 伊勢浜 青 森
１３○大翔鵬 追手風 モンゴ １３ 琴恵光 佐渡嶽 宮 崎
１４◎金峰山 木 瀬 カザフ １４◎武将山 藤 島 茨 城
１５◎北青鵬 宮城野 北海道 １５ 王 鵬 大 嶽 東 京
１６ 千代翔馬九 重 モンゴ １６ 剣 翔 追手風 東 京
１７ 水戸龍 錦 戸 モンゴ