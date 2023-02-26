森が４連覇 男子は小俣が初Ｖ―スポーツクライミング
2023年02月26日20時04分
スポーツクライミングのリード・ジャパンカップは２６日、千葉・松山下公園総合体育館で男女決勝が行われ、女子は森秋彩（茨城県連盟）が４大会連続６度目の優勝を果たした。谷井菜月（明治安田生命）が２位。野中生萌は３位だった。
男子は１６歳の小俣史温（東京都連盟）が初優勝した。鈴木音生（静岡県連盟）が２位、吉田智音（奈良・青翔高）が３位。
森が４連覇 男子は小俣が初Ｖ―スポーツクライミング
2023年02月26日20時04分
スポーツクライミングのリード・ジャパンカップは２６日、千葉・松山下公園総合体育館で男女決勝が行われ、女子は森秋彩（茨城県連盟）が４大会連続６度目の優勝を果たした。谷井菜月（明治安田生命）が２位。野中生萌は３位だった。
男子は１６歳の小俣史温（東京都連盟）が初優勝した。鈴木音生（静岡県連盟）が２位、吉田智音（奈良・青翔高）が３位。
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