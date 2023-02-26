＜オープン戦＞

ＤｅＮ － 巨 人（１２時３０分、沖縄セルラー那覇）

楽 天 － ヤクル（１３時、ＡＮＡボールパーク浦添）

阪 神 － 日ハム（１３時、タピックスタジアム名護）

広 島 － 中 日（１３時、アグレ北谷）

＜日本代表戦＞

日 本 ４－２ ソフト（終了、ひなたサンマリン宮崎）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ