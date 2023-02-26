プロ野球速報 （２６日）
2023年02月26日18時13分
＜オープン戦＞
ＤｅＮ － 巨 人（１２時３０分、沖縄セルラー那覇）
楽 天 － ヤクル（１３時、ＡＮＡボールパーク浦添）
阪 神 － 日ハム（１３時、タピックスタジアム名護）
広 島 － 中 日（１３時、アグレ北谷）
＜日本代表戦＞
日 本 ４－２ ソフト（終了、ひなたサンマリン宮崎）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （２６日）
2023年02月26日18時13分
＜オープン戦＞
ＤｅＮ － 巨 人（１２時３０分、沖縄セルラー那覇）
楽 天 － ヤクル（１３時、ＡＮＡボールパーク浦添）
阪 神 － 日ハム（１３時、タピックスタジアム名護）
広 島 － 中 日（１３時、アグレ北谷）
＜日本代表戦＞
日 本 ４－２ ソフト（終了、ひなたサンマリン宮崎）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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