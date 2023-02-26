東京、新たに８１０人感染 前週比１８０人減―新型コロナ
2023年02月26日16時55分
東京都は２６日、新たに８１０人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の日曜日と比べ約１８０人減った。新たな死者は８人。都基準による重症者は１２人で、前日から１人増えた。
東京、新たに８１０人感染 前週比１８０人減―新型コロナ
2023年02月26日16時55分
東京都は２６日、新たに８１０人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の日曜日と比べ約１８０人減った。新たな死者は８人。都基準による重症者は１２人で、前日から１人増えた。
関連記事
こんな記事も
社会用語
社会
東京、新たに８１０人感染 前週比１８０人減―新型コロナ(02/26 16:55)
電通グループ社長を聴取 五輪談合、刑事責任認める―東京地検、６社起訴へ(02/26 12:56)
容疑者、借金や滞納重ねる 返済追われる？、動機解明急ぐ―狛江の９０歳女性強殺(02/26 12:51)
石川で震度３(02/26 09:43)
日野町事件、２７日再審判断 自白と状況証拠の評価争点―大阪高裁(02/26 07:21)
伝承と記録、ＶＲに期待 宮城・福島、コロナ禍受け活用進む―「人材もセットで」と専門家・東日本大震災１２年(02/26 07:21)
被災地選出議員に聞く 東日本大震災１２年☆２(02/26 07:18)
被災地選出議員に聞く 東日本大震災１２年(02/26 07:17)
「すずめの戸締まり」受賞逃す 仏ドキュメンタリーが金熊賞―ベルリン映画祭(02/26 06:31)
北海道で震度５弱(02/26 00:51)
西山太吉さん死去、９１歳 元毎日記者、沖縄密約を入手―「運命の人」モデル(02/25 22:19)
国内感染、新たに１万５２２６人 前週比１９００人減―新型コロナ(02/25 19:49)
沖縄で震度３(02/25 19:41)
殺人容疑で高校生逮捕 海岸の男性遺体―福岡県警(02/25 19:17)
日中学生、３年ぶり成人式 両国の「懸け橋」へ交流促進―北京(02/25 18:39)
「今こそ必要」「学び続ける」 ロシア語専攻の学生ら―ウクライナ侵攻で不安も(02/25 13:38)
「大槌新聞」続けて８年９カ月 １人で執筆「町民目線」重視―岩手(02/25 13:37)
国公立大２次試験始まる 前期日程、２３万人志願(02/25 09:47)
「通報に気を付けて」 実行役、翌日にも空き巣か―狛江の９０歳女性強殺・警視庁(02/25 07:17)
「住まなくても愛情変わらず」 なじみの店再建、酒開発も―元住民、復興に尽力・福島県双葉町(02/25 07:15)
避難指示解除も戻る人少なく 大熊町３６人、葛尾村は１人―インフラに課題・福島の復興拠点(02/25 07:14)
平和祈り、犠牲者に涙 在日ウクライナ人ら集会―東京(02/25 07:11)
マンションベランダに火炎瓶 殺人未遂容疑で男逮捕―大阪府警(02/24 22:13)
大賞に「生き残った子孫たちへ」 読売演劇大賞(02/24 21:35)
「太陽の塔」模型壊す 岡本太郎氏制作、容疑で男逮捕―愛知県警(02/24 20:45)
自称レゲエ歌手を再逮捕 自宅で大麻栽培容疑―大阪府警(02/24 20:45)
国内感染、新たに６２８１人 東京は５００人下回る―新型コロナ(02/24 19:18)
保育士が園児虐待か 傷害容疑で逮捕―警視庁(02/24 19:16)
スシロー客、皿にスプレーか 動画拡散、運営元「厳正に対処」(02/24 18:58)
ベトナム人元実習生、無罪主張 死産の双子遺棄、上告審弁論―最高裁(02/24 18:51)