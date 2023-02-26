国内では２６日、新たに１万２１９２人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の日曜日と比べ約２０００人減少した。重症者は前日比１人減の１７２人で、死者は４４人確認された。

東京都では、新たに８１０人の感染を確認。新規感染者は前週の日曜日と比べ約１８０人減った。新たな死者は８人。都基準による重症者は１２人で、前日から１人増えた。